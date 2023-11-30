مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: للأسف الكثير من الأحزاب اللبنانية يحرّكها الخارج وحزب الله ليس منفصلاً عن ايران ونقول له لا تجر البلد الى مغامرة غير مضمونة .."وينو بشار الأسد من وحدة الساحات؟"