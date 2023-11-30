سرور: إنخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة يعود الى إنخفاض سعر طن المازوت

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور، في بيان، أن "انخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة لبنانية في ظل استقرار سعر صرف الدولار، يعود لأنخفاض سعر طن المازوت، ليصبح سعر ربطة الخبز 45000 ليرة لبنانية زنة 800 غرام، بعد أن كانت 47000 ليرة لبنانية"، وقال: "بعد رفع الصوت لتأمين ستوكات من القمح نستطيع القول انه اصبح لدينا مخزون من القمح المدعوم لشهرين ونصف، وهذا أمر أيجابي يقطع الطريق على أي أحتكار او أزمة للخبز، لا بل ينفي أي وجود لهما".