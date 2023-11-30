الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

سرور: إنخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة يعود الى إنخفاض سعر طن المازوت

2023-11-30 | 15:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سرور: إنخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة يعود الى إنخفاض سعر طن المازوت
سرور: إنخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة يعود الى إنخفاض سعر طن المازوت

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور، في بيان، أن "انخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة لبنانية في ظل استقرار سعر صرف الدولار، يعود لأنخفاض سعر طن المازوت، ليصبح سعر ربطة الخبز 45000 ليرة لبنانية زنة 800 غرام، بعد أن كانت 47000 ليرة لبنانية"، وقال: "بعد رفع الصوت لتأمين ستوكات من القمح نستطيع القول انه اصبح لدينا مخزون من القمح المدعوم لشهرين ونصف، وهذا أمر أيجابي يقطع الطريق على أي أحتكار او أزمة للخبز، لا بل ينفي أي وجود لهما".

وطالب "رئيس الحكومة والمجلس النيابي وكل الاحزاب، التحرك عبر علاقاتهم الدولية لأعادة إعمار الاهراءات في بيروت وطرابلس وصيدا، حتى يتسنى للبنان أن يكون لديه مخزون من القمح والحبوب لمدة 6 أشهر".
وشكر لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام "مساعيه لبناء الاهراءات، سواء عبر رفعه الصوت أو فتح الاتصالات مع بعض الدول لهذه الغاية، كما رأيناه يتلقى وعدا من دولة قطر التي أعلنت عن تأمين النقص الموجود في الكهرباء عبر بناء معامل في لبنان، بالتعاون مع شركة توتال، وكان ذلك حين قام بزيارة عمل الى دولة قطر".
سرور: إنخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة يعود الى إنخفاض سعر طن المازوت

محليات

ناصر سرور

سعر ربطة الخبز

المازوت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لودريان في ضيافة رعد بمقر كتلة الوفاء للمقاومة
قوى الأمن: توقيف سارقين نفذوا عملية سلب في الرملة البيضاء ومروّج مخدّرات كان برفقتهم

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023