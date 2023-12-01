الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

ماذا في اسرار الصحف ؟

2023-12-01 | 00:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا في اسرار الصحف ؟
ماذا في اسرار الصحف ؟

ماذا في اسرار الصحف ؟

النهار

 

علم أن جهة بحثية تعد دراسة عن الأملاك الكنسية في لبنان وما هو مستغل منها وما هو مهمل وخصوصاً ما هو مصادر بوضع اليد عليه من قوى أمر واقع.

 

لوحظ أن مرجعاً سياسياً يرفع منسوب انتقاداته لبعض الدول العربية على خلفية حرب غزة، ويدعم حركة فلسطينية تخوض الحرب، ما ترك تساؤلات لدى السلطة وبعض السفراء العرب حول خلفية هذه المواقف.

 

ترك دور نواب كسروان صدى إيجابياً شعبياً في انتظار ما يمكن أن يثمره في تحريك ملف الدوائر العقارية في جبل لبنان، إذ إن إقفالها سبّب أزمات لكل القطاعات ومصالح الناس، علماً أن القاضية غادة عون ردت عليهم بربط أسباب الاقفال بالفساد المستشري في تلك الدوائر.

 

لوحظ أنه مع هدنة غزّة والجنوب سُجّلت حجوزات بأعداد مقبولة من لبنانيين مقيمين في الخليج لقضاء عطلة الأعياد مع ذويهم وعائلاتهم.

 

***********

 

الجمهورية

 

أبلغ سفير عربي يمثل دولة وازنة مسؤولاً رسمياً كبيراً تأييد دولته لانتخاب مرشح رئاسي هو حليف لهذا المسؤول.

 

أبلغت جهة وازنة مرجعاً سابقاً أنها تقف إلى جانبه في موضوع حسّاس قيد التداول.

 

تسبّب خلاف حول موضوع بيئي بفتور بين حزب فاعل وهيئة روحية فاعلة.

 

***********

 

اللواء

 

يلتزم موظفون في دوائر منتجة الصمت إزاء الغبن اللاحق بهم أسوة بآخرين دونهم انتاجية ومواظبة!

 

لاحظ معنيون أن التفاهم بين طرفين انتابت علاقتهما "عنعنات" في محطات مفصلية وضع مجدداً على سكة الاستمرار..

 

أدى الخلاف المتراكم بين دولتين من هوية واحدة الى التأثير سلباً على مهام أكثر من موفد حول الرئاسة.

 

***********

 

نداء الوطن

 

ربطت دولة خليجية بين استمرار المساعدة الاجتماعية لعناصر الجيش والتمديد لقائد الجيش واستدامة أوضاعه على مستوى الإمرة والقيادة.

 

حذر موفد دولي بعض من التقاهم من السياسيين من إمكانية ربط استقرار الأوضاع الأمنية جنوباً بانطلاقة التنقيب عن النفط في البلوكين 8 و 10.

 

طالب القضاة بشمولهم بالمساعدة اليومية المقترحة للموظفين على أن يخصص لكل قاضٍ مساعدة بمعدل 2.8 مليون ليرة يومياً.

 

***********

 

البناء

 

توقع مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية تزايد العمليات في غور الأردن ومناطق الخط الأخضر، خصوصاً القدس وتل أبيب لإنشاء معادلة ردع بين وضع الضفة الغربية وأمن الكيان. وطالما أن جيش الاحتلال لا يعتبر أن الهدنة في غزة تشمل الضفة، فإن المقاومة معنية بإيجاد معادلة بديلة لحماية الضفة، وعلى الاحتلال أن يتحمّل نتائج أفعاله.

 

قال مصدر دبلوماسي إن انتقال تركيز المؤتمر الصحافي للناطق بلسان مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي من الحرب على غزة للعودة إلى التركيز على حرب أوكرانيا واستعادة لغة التصعيد بوجه روسيا هو رسالة موجهة لحكومة بنيامين نتنياهو مفادها أن ما قاله الرئيس جو بايدن عن أن الأولوية ليست لمواصلة الحرب يجب أخذه على محمل الجد.

 

***********

 

الأنباء

 

كباش مستمر داخل إحدى الوزارت الأساسية بين الوزير ومدير عام فاعل والوزارة تنقسم بين الاثنين.

 

لقاء مرجع سياسي ورئيس حزب مع موفد خارجي تتطرق إلى عناوين ثلاثة أساسية تقارب الملفات الطارئة محلياً.

         =====

 

ماذا في اسرار الصحف ؟

محليات

اسرار الصحف

الانتخابات الرئاسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميقاتي يصل الى الامارات لترؤس وفد لبنان في "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "
سرور: إنخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة يعود الى إنخفاض سعر طن المازوت

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023