النائب السابق ادي معلوف لـ #الجديد : نحن مع تطبيق الـ1701 ولكن تطبيقه ليس فقط من جانب لبنان فمزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلتين وفي البيانات الوزارية المقاومة مشرعة كما ان الخروقات الاسرائيلية لم تتوقف

النائب السابق ادي معلوف لـ #الجديد : نحن مع تطبيق الـ1701 ولكن تطبيقه ليس فقط من جانب لبنان فمزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلتين وفي البيانات الوزارية المقاومة مشرعة كما ان الخروقات الاسرائيلية لم تتوقف وهناك 13 نقطة متنازع عليها ولبنان لا يتنازل عليها وبالتالي عندما تحل هذه الملفات نجلس مع بعضنا ونتحدث عن الاستراتيجية الدفاعية