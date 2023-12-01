ادي معلوف : نحن مع تطبيق الـ1701 لكن تطبيقه ليس فقط من جانب لبنان

النائب السابق ادي معلوف لـ #الجديد : نحن مع تطبيق الـ1701 ولكن تطبيقه ليس فقط من جانب لبنان فمزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلتين وفي البيانات الوزارية المقاومة مشرعة كما ان الخروقات الاسرائيلية لم تتوقف