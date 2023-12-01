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جوزيف ابوفاضل لـ هنا بيروت : القوات اللبنانية وفيما يتعلق بقيادة الجيش تنتظر إشارة من السعودية وأميركا "والقوات ما فيها تزعلهن"
جوزيف ابوفاضل لـ هنا بيروت : القوات اللبنانية وفيما يتعلق بقيادة الجيش تنتظر إشارة من السعودية وأميركا "والقوات ما فيها تزعلهن"
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الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في ديشون في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان
2023-12-01 | 16:20
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الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في ديشون في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان
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النائب السابق ادي معلوف لـ #الجديد : نحن مع تطبيق الـ1701 ولكن تطبيقه ليس فقط من جانب لبنان فمزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلتين وفي البيانات الوزارية المقاومة مشرعة كما ان الخروقات الاسرائيلية لم تتوقف
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