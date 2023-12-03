الباحث الإقتصادي زياد ناصر الدين لـ الجديد: على المستوى المالي والنقدي من الواضح أن الإقتصاد لدى العدو تأثر كثيرا والكلام عن انكماش كبير وخسائر تصل ال 54 مليار دولار