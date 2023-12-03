زياد ناصر الدين : 273 مليون دولار هي الخسائر اليومية لإسرائيل بحسب وكالة بلومبرغ

غازي حمد لـ"نقطة تحول": نحن نقاتل على كل الجبهات والمقاومة واجب على حزب الله وغيره ولا يجب ان يُترك شعبنا الفلسطيني وحده وهو شرف كبير لكل من يُقاتل ضد إسرائيل