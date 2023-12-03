استهداف منزل غير مأهول في مروحين قرب مقر الوحدة الغانية







أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور، أن القصف المعادي على اطرف بلدة مروحين استهدف منزلاً عند اطراف البلدة غير مأهول قرب مقر الوحدة الغانية، وهي ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها المنزل المذكور للقصف.