أسرار الصحف المحلية ليوم الاثنين 4-12-2023

النهار



يقول مرجع سياسي في مجالسه إن التسوية الرئاسية والسياسية قد تأتي في أي وقت، كما سمع من سفير أوروبي، لكن الخوف يتعاظم من حرب عنيفة في غزة



نقل عن مرجع سياسي تقويمه لزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وقوله “لا بتقدم ولا بتأخر”.



يبدو أن القمة الروحية التي كثر الحديث عنها قبل أكثر من أسبوع لم تسلك طريق التنفيذ لا من حيث التوقيت ولا المضمون.



يقول وزير سابق إن انسحاب الرئيس الإيراني من مؤتمر المناخ في دبي كان استعراضياً لأنه كان يعلم مسبقاً بمشاركة إسرائيل في اعماله.



لفت مسؤول أمني سابق من باب السؤال عن المعلومات التي يحصل عليها الحوثيون في ما خص السفن التي يشارك إسرائيليون في ملكيتها أو في تشغيلها.



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الجمهورية



طلب سياسي وسطي موعداً للقاء شخصية حزبية بارزة، فجاء الجواب بموافقة مبدئية، انما في وقت لاحق.



في فترة ستة أسابيع، حصلت لقاءات متتالية بعيدة عن الإعلام بين سفير دولة كبرى وحزب بارز.



أكدت مواقف دولة عظمى من موضوع يتعلق بمؤسسة غير مدنية أنها لن تتغير ومساعداتها لن تتوقف على الرغم مما يحيط بها من مشكلات وإشكالات.



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اللواء



توترت العلاقات بين مرجع بارز ووزير مثير للجدل بسبب «إشكالية فساد» أصبحت في عهدة المدعي العام المالي!



تجري مشاورات مكثفة بين حليفين عادت المياه إلى مجاريها بينهما مؤخراً، لتفادي الإفتراق من جديد بسبب إستحقاق داهم لملف ذات طبيعة أمنية وحسّاسة!



يعتبر قطب سياسي أن الموفد الفرنسي نجح في إقناع الأطراف السياسية والحزبية بتأجيل تسريح قائد الجيش، بإستثناء رئيس التيار الوطني، تاركاً للرسميِّين تنفيذ هذه الخطوة بالطريقة التي يتوافقون عليها!



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نداء الوطن



يسود الإعتقاد بأنّ الضغط الدولي الذي بدأت بعض الدول ممارسته على لبنان لتطبيق القرار 1701، قد يؤدي إلى الإطاحة بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون، من باب الضغط المعاكس.



لوحظ وجود أشخاص غير لبنانيين من مراكز بحوث يجمعون معلومات عن بعض متعهدي الجمهورية خاصة في مجال تجارة الفيول وتحويل الأموال قاموا بعمليات شراء الدولار لمصرف لبنان.



يتوقع ان تتأزم العلاقة أكثر فأكثر بين وزير الاتصالات والهيئات الرقابية مع صدور تقارير لهذه الهيئات تصب في غير وجهة نظر الوزير في العديد من الملفات.



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البناء



قال مسؤول عربيّ سابق إنه للمرة الأولى يسمع الأميركيين يقولون نحتفظ بحق الردّ في الزمان والمكان المناسبين عندما علقوا على ما تعرّضت له المدمرة كارني وما لحق بالردع الأميركي في ضمان الملاحة في البحر الأحمر بعد العمليات المتلاحقة لأنصار الله. وأضاف ان الأميركيين يستعيرون الشعار العربي التقليدي للحظات الضعف والعجز وليس له تفسير آخر.



لاحظ إعلامي عربي مخضرم التلعثم في الخطاب الإعلامي لقناة عربية بارزة اتخذت موقفاً الى جانب المقاومة في غزة، لكنها لا تزال أسيرة موقفها من الحرب على سورية والتحالفات والانقسامات التي رافقتها مع ظهور حجم الإسناد الشجاع الذي يقدّمه أنصار الله اليمنيّون لمعركة غزة وتحديهم للردع الأميركي وحجم الفعالية التي يعترف بها كيان الاحتلال وجيشه لجبهة لبنان وتركيز تهديداته ضدّها فلم يعد خطاب التهوين والتشكيك بقوى محور المقاومة مقبولاً على صعيد الشارع المساند لغزة الذي تحرص القناة على تمثيله.



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الأنباء



تسعى جهة فاعلة إلى لفلفلة فضيحة تزوير تم كشفها في إحدى نقابات المهن الطبية، ولم يُسجّل أي تحرك من الأجهزة المعنية حتى الساعة.



وصفت مصادر زيارة مسؤول رفيع الى مرجعية وطنية، بالكيدية، وأن لا معنى لها الا في هذا الإطار.