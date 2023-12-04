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محليات

"لبنان يضعف بإقامة حماس لاند"... باسيل: نرفض تأسيس طلائع طوفان الأقصى

2023-12-04 | 11:26
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&quot;لبنان يضعف بإقامة حماس لاند&quot;... باسيل: نرفض تأسيس طلائع طوفان الأقصى
"لبنان يضعف بإقامة حماس لاند"... باسيل: نرفض تأسيس طلائع طوفان الأقصى

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى اننا "نرفض بالمطلق اعلان حركة حماس في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى ودعوتها الشّباب الفلسطيني إلى الالتحاق بها؛ كما نعتبر ان اي عمل مسلح انطلاقاً من الاراضي اللبنانية هو اعتداء على السيادة الوطنية".

واردف باسيل في تصريح له، "نذكّر بما اتفق عليه اللبنانيون منذ الـ1990 في الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها وبما اجمعوا عليه من الغاء اتفاقية القاهرة التي شرّعت منذ 1969 العمل المسلح للفلسطينيين انطلاقاً من لبنان".

واكد بان "لبنان صاحب حق يقوى "بمقاومته الوطنية" لاسرائيل دفاعاً عن نفسه، ويضعف بإقامة حماس لاند في الجنوب من جديد للهجوم على اسرائيل من اراضيه، يجب ان يكون التاريخ قد علّمنا كيف لا نتحوّل لورقة مساومة في زمن الحروب عندما نستطيع ان نفرض شروطنا على الطاولة في زمن المفاوضات".

"لبنان يضعف بإقامة حماس لاند"... باسيل: نرفض تأسيس طلائع طوفان الأقصى

محليات

جبران باسيل

التيار الوطني الحر

حركة حماس

طلائع طوفان الأقصى

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