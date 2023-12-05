مراسل الجديد: إستهداف موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل

بري : الدفاع عن غزة وفلسطين هي مسؤولية الامة جمعاء والمشروع الاسرائيلي الذي ينفذ اليوم فوق قطاع غزة بالنار والنار اذا ما قدر له ان يمر هو سقوط للأمن العربي والاسلامي ومشروع تجزئة للمنطقة