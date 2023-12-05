واصف عريقات : هذا ما ستواجهه "إسرائيل" في الـ 48 ساعة القادمة.. وكل الإحتمالات وضعت على الطاولة

واصف عريقات : هذا ما ستواجهه "إسرائيل" في الـ 48 ساعة القادمة.. وكل الإحتمالات وضعت على الطاولة

