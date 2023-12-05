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حزب الله: استهدفنا "ثكنة برانيت" بالأسلحة المناسبة وتم اصابتها اصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا "ثكنة برانيت" بالأسلحة المناسبة وتم اصابتها اصابة مباشرة
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المستجدات الأخيرة والتطورات الميدانية في الجنوب عبر البث المباشر التالي:
2023-12-05 | 07:39
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المستجدات الأخيرة والتطورات الميدانية في الجنوب عبر البث المباشر التالي:
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المستجدات الأخيرة والتطورات الميدانية في الجنوب عبر البث المباشر التالي:
محليات
جنوب لبنان
الحدود الجنوبية
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النائب السابق فارس سعيد لـ هنا بيروت: لا حزب الله ولا إيران حتى اللحظة لديهما مصلحة في الدخول بوحدة الساحات وايران انتزعت لنفسها موقعاً مفاوضاً على حساب الدم الفلسطيني واللبناني
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عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي رياض عيد لـ #الجديد: لا يمكننا الا أن نكون في خط المواجهة الأول الى جانب المقاومة ونفذنا عملية الأمس ضد العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان وسترون في القريب العاجل موقفنا المتمسّك في الدفاع عن حقّ أهلنا
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