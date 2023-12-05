بالفيديو- المنزل الذي استهدفه العدو الاسرائيلي بعد ظهر اليوم في بلدة زبقين الجنوبية

بالفيديو- المنزل الذي استهدفه العدو الاسرائيلي بعد ظهر اليوم في بلدة زبقين الجنوبية