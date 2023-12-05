بالفيديو- المنزل الذي استهدفه العدو الاسرائيلي بعد ظهر اليوم في بلدة زبقين الجنوبية pic.twitter.com/xUJOEsOxxj
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 5, 2023
بالفيديو- المنزل الذي استهدفه العدو الاسرائيلي بعد ظهر اليوم في بلدة زبقين الجنوبية pic.twitter.com/xUJOEsOxxj
جنبلاط بحث وميقاتي في كليمنصو آخر التطورات وتلقى من حياة ارسلان على رأس وفد دعوة لاطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"
استشهاد عامل سوري واصابة اثنين من عائلته جراء عدوان اسرائيلي استهدف مزرعة دواجن في ارنون
نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب عبد الكريم المقداد الذي استشهد جراء تعرض مركز عسكري تابع للجيش في جنوب لبنان للقصف من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5 / 12 / 2023.