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محليات

حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود الإحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل ‏وجريح

2023-12-05 | 10:49
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حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود الإحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل ‏وجريح
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود الإحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل ‏وجريح

حزب الله : رداً على إستهداف العدو الاسرائيلي موقعا للجيش اللبناني وإستشهاد ‏العريف عبد الكريم مقداد إستهدفنا تجمعاً لجنود الإحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل ‏وجريح

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ورداً على إستهداف العدو الاسرائيلي موقعا للجيش اللبناني وإستشهاد ‏العريف عبد الكريم مقداد، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏04:40 من  بعد ‏ظهر يوم الثلاثاء  5-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل ‏وجريح.‏ "

حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود الإحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل ‏وجريح

محليات

حزب الله

المنارة

الاحتلال

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