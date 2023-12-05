حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود الإحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل ‏وجريح

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ورداً على إستهداف العدو الاسرائيلي موقعا للجيش اللبناني وإستشهاد ‏العريف عبد الكريم مقداد، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏04:40 من بعد ‏ظهر يوم الثلاثاء 5-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل ‏وجريح.‏ "