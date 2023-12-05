حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود الإحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح
حزب الله : رداً على إستهداف العدو الاسرائيلي موقعا للجيش اللبناني وإستشهاد العريف عبد الكريم مقداد إستهدفنا تجمعاً لجنود الإحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح
اصدر حزب الله بياناً جاء فيه: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على إستهداف العدو الاسرائيلي موقعا للجيش اللبناني وإستشهاد العريف عبد الكريم مقداد، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 5-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح. "