وزير الدفاع موريس سليم: قصف العدو لموقع الجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية اليوم واستشهاد احد عناصر الموقع وجرح آخرين انتهاك فاضح للقرار 1701

وزير الدفاع موريس سليم: قصف العدو لموقع الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية اليوم واستشهاد احد عناصر الموقع وجرح آخرين انتهاك فاضح للقرار 1701

اعتبر وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ان قصف العدو الاسرائيلي لموقع للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية اليوم واستشهاد احد عناصره وجرح اخرين ، انتهاك فاضح لقرار مجلس الامن الرقم ١٧٠١ ما يستوجب ادانة عملية من المجتمع الدولي الذي ينادي ليل نهار بتطبيق هذا القرار ، فحريٌّ بالدول التي تنشط هذه الايام للمطالبة باحترام القرار ١٧٠١ ، ان توجه طلباتها ليس الى لبنان الذي يلتزم احترام القرار ، بل الى اسرائيل التي ترفض منذ العام ٢٠٠٦ تطبيق هذا القرار بكل مندرجاته وتواصل اعتداءاتها على لبنان براً وجواً ،وتُسقط شهداءً مدنيين وإعلاميين، كما تنتهك الاجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا متجاوزة مرة جديدة الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحرّم انتهاك سيادة الدول براً وبحراً وجواً .

وفيما حيا الوزير سليم بسالة الجندي اللبناني الشهيد ورفاقه وبينهم جرحى قيد العلاج ، اعتبر ان مواجهة الجيش للعدوان الاسرائيلي اليوم وبالامس وكل يوم ، هو الترجمة الطبيعية للقسم الذي يردده رجالنا الابطال، ضباطاً ورتباء وافراداً، ما يؤكد مرة جديدة ان هذه المؤسسة الوطنية غنية برجالها ويجب ان تبقى بعيدة عن الاستغلال والمزايدات والاستئثار والطموحات الشخصانية والحسابات الخاطئة.