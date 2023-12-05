اليونيفيل: الجيش اللبناني لم ينخرط في النزاع مع "إسرائيل" وشهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف

قالت قوات "اليونيفيل" في بيان اليوم ان "القوات المسلحة اللبنانية أكدت مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين عندما استهدف الجيش الإسرائيلي قاعدتهم اليوم، وهذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها جندي من الجيش اللبناني خلال هذه الفترة الحرجة".

ولفتت اليونيفيل في بيانها الى ان "الجيش اللبناني لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل".

وأضاف بيان اليونيفيل: "خلال الأيام الأخيرة، شهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف. ونواصل حثً الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على إنهاء دائرة العنف، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق".