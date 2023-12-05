الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

لبنان القوي: نرفض التمديد غير القانوني لقائد الجيش ونحذر من اي تجاوز لصلاحية الوزراء المختصين التي تفتح الباب لضرب دستور الطائف

2023-12-05 | 14:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لبنان القوي: نرفض التمديد غير القانوني لقائد الجيش ونحذر من اي تجاوز لصلاحية الوزراء المختصين التي تفتح الباب لضرب دستور الطائف
لبنان القوي: نرفض التمديد غير القانوني لقائد الجيش ونحذر من اي تجاوز لصلاحية الوزراء المختصين التي تفتح الباب لضرب دستور الطائف

لبنان القوي: نرفض التمديد غير القانوني لقائد الجيش ونحذر من اي تجاوز لصلاحية الوزراء المختصين التي تفتح الباب لضرب دستور الطائف

عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش جدول أعماله وأصدر البيان التالي:

1-  عاودت اسرائيل عدوانها على غزة وإعتداءاتها على لبنان وخرقها للقرار ١٧٠١ وإستهدافها للجيش اللبناني الذي اوقع شهيداً وثلاثة جرحى بما يؤكد سلوكها العدواني ضد لبنان ومحاولاتها المستمرة لجره إلى الحرب. ويتقدم التكتل بالعزاء من الجيش وأهل الشهيد ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل

ان التكتل الداعم لمقاومة الشعب الفلسطيني  على أرضه، يرفض اي عودة للعمل الفلسطيني المسلَّح انطلاقاً من أرض لبنان كما يرفض تحويل ارضه الى صندوق بريد لإيصال الرسائل بين الجهات الخارجية على اختلافها .

 

2 - ان تكتل لبنان القوي يذكر بموقفه المبدئي الرافض لإنعقاد أي جلسة في المجلس النيابي لا تحمل صفة الضرورة القصوى والحالة الطارئة التي تفرضها مصلحة لبنان العليا بظل غياب رئيس للجمهورية وكذلك يرفض التكتل مشاريع القوانين المحالة من حكومة تصريف الأعمال الى اللجان النيابية بموجب مرسوم، غير دستوري وغير قانوني بعدم حيازته توقيع جميع الوزراء نيابةً عن رئيس الجمهورية إضافةً الى رئيس الحكومة،

ويجدد التكتل دعوته للكتل النيابية لإنتخاب رئيس للجمهورية كأولوية وطنية مطلقة وكواجب بديهي على مجلس النواب القيام به، مما يعيد تشكيل المؤسسات الدستورية وانتظامها فتسلك ‏التعيينات الإدارية وملء الشواغر طريقها القانونية .

 

3 - يجدد تكتل لبنان القوي موقفه الرافض للتمديد غير القانوني لقائد الجيش وهذا الرفض نابع من موقفه المبدئي الذي مارسه برفضه التمديد لمجلس النواب مرتين ولقائد الجيش السابق، كما لكل القادة الأمنيين الذين أحيلوا الى سن التقاعد مؤخراً. ويؤكد على الحلول المتوفرة في القوانين وتحت سقف الدستور ويحذر من ان اي تجاوز لصلاحية الوزراء المختصين التي تفتح الباب لضرب دستور الطائف.

كما يرفض التكتل كل تدخل اجنبي في شؤون لبنان الداخلية وأي انصياع للاجندات الخارجية ويدعو الجميع إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله وحرية قراره لتستقيم العلاقات بين لبنان وجميع الدول الصديقة ويستغرب التيار ويتساءل عن الدوافع التي تجعل من مسألة التمديد غير الشرعي لقائد الجيش مسألة أمن قومي لبعض الدول الأوروبية.

لبنان القوي: نرفض التمديد غير القانوني لقائد الجيش ونحذر من اي تجاوز لصلاحية الوزراء المختصين التي تفتح الباب لضرب دستور الطائف

محليات

لبنان القوي

اسرائيل

الجيش اللبناني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بولا يعقوبيان : لبنان صفر شفافية.. ووزير المالية لا يُفصح
اللواء: أي دعوة لجلسة تشريعية مناطة برئيس مجلس النواب

اقرأ ايضا في محليات

جنبلاط بحث وميقاتي في كليمنصو آخر التطورات وتلقى من حياة ارسلان على رأس وفد دعوة لاطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"
16:01

جنبلاط بحث وميقاتي في كليمنصو آخر التطورات وتلقى من حياة ارسلان على رأس وفد دعوة لاطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"

جنبلاط بحث وميقاتي في كليمنصو آخر التطورات وتلقى من حياة ارسلان على رأس وفد دعوة لاطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"

16:01

جنبلاط بحث وميقاتي في كليمنصو آخر التطورات وتلقى من حياة ارسلان على رأس وفد دعوة لاطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"

جنبلاط بحث وميقاتي في كليمنصو آخر التطورات وتلقى من حياة ارسلان على رأس وفد دعوة لاطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير"

استشهاد عامل سوري واصابة اثنين من عائلته جراء عدوان اسرائيلي استهدف مزرعة دواجن في ارنون
15:53

استشهاد عامل سوري واصابة اثنين من عائلته جراء عدوان اسرائيلي استهدف مزرعة دواجن في ارنون

استشهاد عامل سوري واصابة اثنين من عائلته جراء عدوان اسرائيلي استهدف مزرعة دواجن في ارنون

15:53

استشهاد عامل سوري واصابة اثنين من عائلته جراء عدوان اسرائيلي استهدف مزرعة دواجن في ارنون

استشهاد عامل سوري واصابة اثنين من عائلته جراء عدوان اسرائيلي استهدف مزرعة دواجن في ارنون

الجيش نعى الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد
15:31

الجيش نعى الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب عبد الكريم المقداد الذي استشهد جراء تعرض مركز عسكري تابع للجيش في جنوب لبنان للقصف من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5 / 12 / 2023.

15:31

الجيش نعى الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب عبد الكريم المقداد الذي استشهد جراء تعرض مركز عسكري تابع للجيش في جنوب لبنان للقصف من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5 / 12 / 2023.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023