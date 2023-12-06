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محليات

الراعي يزور الجنوب غدا على رأس وفد

2023-12-06 | 01:28
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الراعي يزور الجنوب غدا على رأس وفد
الراعي يزور الجنوب غدا على رأس وفد

الراعي يزور الجنوب غدا على رأس وفد

اعلن المركز الكاثوليكي للإعلام في بيان ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي سيقوم غداً الخميس "بزيارة تضامنية إلى الجنوب على رأس وفد من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يرافقهم الأمين العام للمجلس الأب كلود ندره للتعبير عن تعاطفه مع الجنوبيين والنازحين."

واضاف البيان ان البطريرك الراعي سيستهل زيارته التفقدية من مطرانية صور المارونية عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس، على أن ينتقل بعدها إلى مطرانية الروم الكاثوليك ويتخلل الزيارة لقاء مع ممثلي الطوائف الروحية الإسلامية والمسيحية في المنطقة.

الراعي يزور الجنوب غدا على رأس وفد

محليات

الراعي

الجنوب

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