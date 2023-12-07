البطريرك الراعي في الجنوب للوقوف إلى جانب الأهالي ودعمهم في الظروف التي يمرون بها .. لمتابعة البث المباشر:

البطريرك الراعي من مطرانية صور المارونية : ندين الحرب الضروس الإبادية الجارية في غزة وكأننا امام عملية محو شعب ونحن لن نقبل سحق حق اي شعب ونعلن تضامننا مع اخواتنا الفلسطييين ونقول ان قضيتهم لم تمت والحل يكون بالدولتين