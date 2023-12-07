الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

حزب الله ينعى 3 شهداء ويعلن إستهداف مواقع وتجمعات لجيش العدو الإسرائيلي

2023-12-07 | 10:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حزب الله ينعى 3 شهداء ويعلن إستهداف مواقع وتجمعات لجيش العدو الإسرائيلي
حزب الله ينعى 3 شهداء ويعلن إستهداف مواقع وتجمعات لجيش العدو الإسرائيلي

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، عن سلسلة من العمليات الجديدة ضد مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة جنوبي لبنان.

وصدر عن الحزب التالي:
"- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:00 من صباح يوم ‏الخميس 7-12-2023  موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)  ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة. ‏ 
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من ظهر يوم ‏الخميس 7-12-2023  موقع معيان باروخ بالأسلحة المناسبة وتم اصابته اصابة ‏مباشرة. ‏ 
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من ظهر يوم ‏الخميس 7-12-2023  موقع المرج (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وتم  إصابته إصابة مباشرة. ‏ 
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:15 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023  تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.  ‏ 
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:05 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023  موقع بياض بليدا  بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة. ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023  تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط موقع جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023  تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023  تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في حرج شتولا ( قرية ‏طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023  موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023  ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة)  بالأسلحة ‏المناسبة وتم اصابتها اصابة مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة 8:20 من مساء ‏يوم الخميس 7-12-2023 وأثناء قيام ‏جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع ‏الراهب استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى ‏إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين. ‏‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:24) من مساء ‏يوم الخميس 7-12-2023  موقع المالكية بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏
في السياق، صدر عن حزب الله البيانات التالية:
"- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عماد محمد الرشعيني "أبو الفضل" من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.
-بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حاتم علي جعفر "كاظم" من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.
-بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى علي درويش "مجتبى" من بلدة المجادل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
حزب الله ينعى 3 شهداء ويعلن إستهداف مواقع وتجمعات لجيش العدو الإسرائيلي

محليات

حزب الله

جنوب لبنان

الحدود الجنوبية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا في اسرار الصحف؟
نضال السبع : وفد فرنسي يصل الى تل أبيب خلال 3 أيام... ولبنان غير جاهز لتنفيذ الـ 1701 من جانب واحد

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023