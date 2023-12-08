خلف لـ "الأنباء": لا صلاحية لمجلس النواب بالتمديد لقائد الجيش والمسؤولية تقع على الحكومة

رأى النائب ملحم خلف في حديث لـ"الانباء الكويتية" أنه "لا صلاحية لمجلس النواب التمديد لقيادة الجيش، والمسؤولية تقع هنا على السلطة التنفيذية، أي الحكومة التي عليها القيام بذلك، لأنه لا أولوية عند المجلس سوى أولوية انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام الحياة العامة، ولأجل استرداد الدولة التي لا تعود إلا بانتخاب رئيس للبلاد، وكل ما يحصل خارج هذا الإطار هو ترقيع ليس إلا".