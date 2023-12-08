الجمهورية: جنبلاط يوصل رسالة الى قيادة "حزب الله".. ما تضمّنته خطير

قالت "الجمهورية" أنه "تبيّن أمس انّ مدير المخابرات الفرنسية برنار ايمييه حَمّل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، خلال زيارته السرية والخاطفة لبيروت، رسالة الى قيادة "حزب الله" تتصل بالوضع في المنطقة والمخاطر المحيطة بلبنان إن توسّعت رقعة الحرب على الحدود الجنوبية. وهذا ما استدعى اجتماع جنبلاط ليل أمس الأول في منزله في كليمنصو مع المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل ومسؤول الأمن والارتباط وفيق صفا".