أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر لـ #الجديد: موقفنا من البداية واضح بشأن التمديد لقائد الجيش وواضح أن معظم القوى السياسية اليوم تتصرّف بواقعية مع الملف