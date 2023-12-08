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محليات

عملية نوعية لشعبة المعلومات في محلة طريق المطار أوقفت بنتيجتها منفّذي عملية سلب

2023-12-08 | 05:07
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عملية نوعية لشعبة المعلومات في محلة طريق المطار أوقفت بنتيجتها منفّذي عملية سلب
عملية نوعية لشعبة المعلومات في محلة طريق المطار أوقفت بنتيجتها منفّذي عملية سلب

صـدر عن المديريّة العامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 22-09-2023، وفي محلة طريق الجديدة، أقدم مجهولان على إطلاق النّار من مسدّس حربي باتجاه المدعو: ن. ع. ج. (مواليد عام 1997، لبناني) الذي يعمل في مجال الصيرفة، وأصاباه في قدمه اليمنى. ومن ثم سلباه مبلغ مليار وتسعمئة مليون ليرة لبنانية، وفرا الى جهة مجهولة على متن دراجة آليّة، وتم نقل المصاب الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
على الفور، كُلّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها في محيط مكان حصول الحادثة، لكشف ملابساتها وهوية المتورطين بها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة الى تحديد هوية مطلق النار وشريكه، وهما المدعوّان:
ع. ف. (مواليد عام 1989، لبناني) الذي توارى عن الأنظار بعد تنفيذ العمليّة في مخيّم برج البراجنة، وهو من أصحاب السوابق
م. ع. ر. (مواليد عام 2002، سوري)
بتاريخ 24-11-2023 وبعد رصد ومتابعة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيفهما بعملية متزامنة في محلة طريق المطار.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة إطلاقهما النار باتجاه المدعو (ن. ع. ج.) وسلبه المبلغ المذكور أعلاه، وذلك بعد أن أوهما الضحية أنهما يرغبان بتصريف مبلغ /20/ ألف يورو. وأضافا أنهما أقدما سابقًا بالإشتراك مع آخرين -العمل جارٍ لتوقيفهم- على تنفيذ محاولات سلب متعدّدة لمحلّات صيرفة، ولكنها باءت بالفشل. بالإضافة إلى قيامهما بترويج العملة المزيّفة، واعترفا أيضا بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
 
عملية نوعية لشعبة المعلومات في محلة طريق المطار أوقفت بنتيجتها منفّذي عملية سلب

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

طريق المطار

شعبة المعلومات

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