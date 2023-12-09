بالصور- المركز الاستشفائي التابع للجيش اللبناني الذي استهدفه الاحتلال الاسرائيلي في بلدة عين ابل امس

الخارجية الفرنسية: نعرب عن أسفنا للضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة أحد أفراد الجيش اللبناني ونشدد على ضرورة ممارسة جميع الأطراف أقصى قدر من ضبط النفس من أجل منع إندلاع حريق إقليمي