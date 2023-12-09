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محليات

مراسل الجديد: دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت موقع اليونيفيل قرب منطقة آبل القمح خلف مستعمرة المطلة ما تسبب بضرر في تجهيزاته ولم يسجل وقوع إصابات

2023-12-09 | 14:44
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مراسل الجديد: دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت موقع اليونيفيل قرب منطقة آبل القمح خلف مستعمرة المطلة ما تسبب بضرر في تجهيزاته ولم يسجل وقوع إصابات
مراسل الجديد: دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت موقع اليونيفيل قرب منطقة آبل القمح خلف مستعمرة المطلة ما تسبب بضرر في تجهيزاته ولم يسجل وقوع إصابات
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مراسل الجديد: دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت موقع اليونيفيل قرب منطقة آبل القمح خلف مستعمرة المطلة ما تسبب بضرر في تجهيزاته ولم يسجل وقوع إصابات

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الشرق الأوسط : لهذا السبب الموفد الفرنسي يسعى لتطبيق الـ1701
02:44

الشرق الأوسط : لهذا السبب الموفد الفرنسي يسعى لتطبيق الـ1701

علمت "الشرق الأوسط" من مصادر لبنانية رسمية، أنّ "الوفد الفرنسي المؤلف من وزارتي الخارجية والدفاع، حضر إلى بيروت قادماً من تل أبيب، وفي جعبته بند وحيد يتعلق باستعداده القيام بما هو مطلوب منه للتوصّل إلى آلية لتطبيق القرار 1701، لاستيعاب التأزم العسكري على الحدود في ضوء ما سمعه من المسؤولين في إسرائيل، ومن بينهم وزير دفاعها يواف غالانت، بأنه سيعيد "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني، عبر تسوية دولية استناداً لما نص عليه القرا؛ وفي حال أن التسوية لم تسمح بذلك سيتحرك عسكرياً لإبعاده عن الحدود".

02:44

الشرق الأوسط : لهذا السبب الموفد الفرنسي يسعى لتطبيق الـ1701

علمت "الشرق الأوسط" من مصادر لبنانية رسمية، أنّ "الوفد الفرنسي المؤلف من وزارتي الخارجية والدفاع، حضر إلى بيروت قادماً من تل أبيب، وفي جعبته بند وحيد يتعلق باستعداده القيام بما هو مطلوب منه للتوصّل إلى آلية لتطبيق القرار 1701، لاستيعاب التأزم العسكري على الحدود في ضوء ما سمعه من المسؤولين في إسرائيل، ومن بينهم وزير دفاعها يواف غالانت، بأنه سيعيد "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني، عبر تسوية دولية استناداً لما نص عليه القرا؛ وفي حال أن التسوية لم تسمح بذلك سيتحرك عسكرياً لإبعاده عن الحدود".

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