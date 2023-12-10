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محليات

أندريا تيننتي: بعد ظهر يوم السبت تعرضّ برج مراقبة داخل موقع لليونيفيل بالقرب من منطقة إبل القمح لقصف أدى إلى أضرار في هيكل البرج ولم يصب أحد

2023-12-10 | 09:59
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أندريا تيننتي: بعد ظهر يوم السبت تعرضّ برج مراقبة داخل موقع لليونيفيل بالقرب من منطقة إبل القمح لقصف أدى إلى أضرار في هيكل البرج ولم يصب أحد
أندريا تيننتي: بعد ظهر يوم السبت تعرضّ برج مراقبة داخل موقع لليونيفيل بالقرب من منطقة إبل القمح لقصف أدى إلى أضرار في هيكل البرج ولم يصب أحد



أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي انه " بعد ظهر يوم السبت، تعرضّ برج مراقبة داخل موقع لليونيفيل بالقرب من منطقة إبل القمح في جنوب لبنان لقصف أدى إلى أضرار في هيكل البرج، ولحسن الحظ، لم يصبّ أحد"، لافتاً الى أن "مصدر إطلاق النار قيد التحقيق".

وشدد تيننتي على أن "أي استهداف لمواقع اليونيفيل وأي استخدام للمنطقة المجاورة لمواقعنا لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق هو أمر غير مقبول، حيث تشكل الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة انتهاكات للقانون الدولي".

وتابع: "إننا نذكّر الأطراف بالتزاماتها بحماية حفظة السلام وتجنّب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر".

وأشار الناطق الرسمي باسم اليونيفيل الى أنه "بعد أكثر من شهرين من القصف النشط على طول الخط الأزرق، تتزايد احتمالات حدوث خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع"، مؤكداً ان "استعادة الاستقرار عبر القنوات الدبلوماسية يمثل أولوية لضمان سلامة جميع المدنيين الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق، وكذلك سلامة حفظة السلام".

وشدد تيننتي على أن "أولوية اليونيفيل تظلّ منصبة على منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام".





أندريا تيننتي: بعد ظهر يوم السبت تعرضّ برج مراقبة داخل موقع لليونيفيل بالقرب من منطقة إبل القمح لقصف أدى إلى أضرار في هيكل البرج ولم يصب أحد

محليات

أندريا تيننتي

اليونيفيل

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