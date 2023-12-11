علي حمية لـ الجديد: من يُقتل اليوم في فلسطين هم الأطفال والمدنيين "بدي استكتر عليهم يوم عطلة؟"

الصحافي محمد صبح لـ"الجديد" من غزة : لا احد من الصحافيين يستطيع نقل ما يجري في القطاع بسبب انتهاكات الاحتلال فالصحافيون لا يستطيعون العمل لنقل ما يرتكبه الاحتلال من مجازر واليوم هناك عملية تهجير للفلسطينيين من غزة الى مدنة رفح