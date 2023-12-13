ماذا في اسرار الصحف؟

الجمهورية

قال ديبلوماسي غربي إن دولته تتولى دور الوساطة لمصلحة لبنان من دون تبنّيها لوجهة نظر مسبقة.

سأل أحد السياسيين مسؤولاً كبيراً عن رأيه في نواب التغيير فردّ قائلاً: بالتأكيد أنا أحترمهم أكثر مما تحترمهم أنت.

لم يوفق أحد المسؤولين في مسعاه للإنضمام الى وفد رسمي للمشاركة في مؤتمر دولي ولم يدرك أن ليس له علاقة بملفاته.

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اللواء

ما يزال حزب بارز أكثر اقتراباً من رئيس تيار حليف، والأخير ينتظر ترجمة لما سمعه من وعود في غضون الـ48 ساعة المقبلة.

ينأى قطب وسطي عن أي حساسية مع الفريق المسيحي، تتعلق بالوظائف الكبرى في الدولة..

تضغط الانتخابات الأميركية بقوة على أداء البيت الأبيض، حرصاً من المرشح بايدن على البقاء ولاية جديدة في رئاسة الولايات المتحدة الأميركية..

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نداء الوطن

علم أنّ الشيخين محمد تميم وابراهيم بيضون تقدما أمس بطلب تدخل لدى مجلس شورى الدولة لتأييد الطعن المقدم بقرار التمديد للمفتين.

تبيّن أنّ الدراسة القانونية التي تفتي بإمكانية تكليف ضابط بقيادة الجيش بالوكالة، والتي تستند إلى قانون الموظفين، هي من إعداد وزير سابق، لكنها ضعيفة جداً وغير صالحة لمعالجة أزمة الشغور في قيادة الجيش، ولن يؤخذ فيها في مجلس الوزراء.

عُلم أنّ الأجهزة الأمنية وبناء على اشارة الجهات المختصة، قامت بحملة استهدفت الاكشاك على الاوتوستراد الساحلي الممتد من شكا إلى كفرعبيدا. وكشفت التحقيقات الأمنية أن 90 في المئة من هذه الأكشاك تعود إلى سوريين و80 في المئة من مشغّلي هذه الأكشاك هم نساء سوريات.

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البناء

قرأت مصادر فلسطينية بكلام الرئيس الأميركي جو بايدن عن تحوّل "إسرائيل" إلى عبء أخلاقيّ على أميركا إعلان قرار أميركي بوقف الحرب ولو اقتضى الأمر استبدال بنيامين نتنياهو، لأن واشنطن تستشعر أن المضي بالحرب قد يجلب لـ"إسرائيل" هزيمة استراتيجية، كما قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ولكنها سوف تغرق أميركا معها، لكونها شريكاً كاملاً في هذه الحرب.

قال مصدر نيابي إن الموقف الذي أعلنه الشيخ نعيم قاسم "أن حزب الله غير مستعدّ لسماع ومناقشة أيّ مقترحات حول الجنوب والقرار 1701 قبل وقف العدوان على غزة"، تبلّغه كل من المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والمبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين، ورغم ذلك يواصل البعض الكلام عن وجود مفاوضات يشارك فيها حزب الله ما استدعى الكلام العلنيّ للشيخ قاسم.

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الأنباء

زيارة رفيعة المستوى الى لبنان تأتي في توقيت أكثر من رئاسي.

ما هو تحت الطاولة أكثر بكثير من المواقف المعلنة على خط استحقاق يُفترض أن يكون موضع إجماع في هذه الظروف الدقيقة.