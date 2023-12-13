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وصول السفير السعودي وليد بخاري إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
وصول السفير السعودي وليد بخاري إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
جعجع: الرئيس بري دعا لجلسة للتمديد وكل هذا من تدبير محور الممانعة لعرقلة التمديد لقائد الجيش
جعجع: الرئيس بري دعا لجلسة للتمديد وكل هذا من تدبير محور الممانعة لعرقلة التمديد لقائد الجيش
جعجع: مصرّون على التمديد للعماد جوزاف عون لأننا نعلم أنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش اللبناني
جعجع: مصرّون على التمديد للعماد جوزاف عون لأننا نعلم أنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش اللبناني
جعجع: حكومة تصريف الأعمال تابعة لمحور الممانعة وستتلاعب بقيادة الجيش كما يحلو لها وتريد تحويل القيادة إلى "بوليس سرّي" لذلك نحن مهتمون بقيادة الجيش
جعجع: حكومة تصريف الأعمال تابعة لمحور الممانعة وستتلاعب بقيادة الجيش كما يحلو لها وتريد تحويل القيادة إلى "بوليس سرّي" لذلك نحن مهتمون بقيادة الجيش
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مراسل #الجديد : غارات للاحتلال الإسرائيلي على أطراف كفرشوبا واللبونة ومحيبيب والبستان وقصف مدفعي على اطراف الفرديس وبليدا ومارون الراس وحولا
2023-12-13 | 07:21
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مراسل #الجديد : غارات للاحتلال الإسرائيلي على أطراف كفرشوبا واللبونة ومحيبيب والبستان وقصف مدفعي على اطراف الفرديس وبليدا ومارون الراس وحولا
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معلومات #الجديد: السفير السعودي وليد البخاري سيبحث مع البطريرك الراعي عصراً ملف قيادة الجيش
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