مراسل #الجديد : غارات للاحتلال الإسرائيلي على أطراف كفرشوبا واللبونة ومحيبيب والبستان وقصف مدفعي على اطراف الفرديس وبليدا ومارون الراس وحولا

جعجع: الرئيس بري دعا لجلسة للتمديد وكل هذا من تدبير محور الممانعة لعرقلة التمديد لقائد الجيش

جعجع: الرئيس بري دعا لجلسة للتمديد وكل هذا من تدبير محور الممانعة لعرقلة التمديد لقائد الجيش

جعجع: الرئيس بري دعا لجلسة للتمديد وكل هذا من تدبير محور الممانعة لعرقلة التمديد لقائد الجيش

جعجع: مصرّون على التمديد للعماد جوزاف عون لأننا نعلم أنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش اللبناني