معلومات #الجديد : الدراسة التي اعدها الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية تحيط بكل بنود قانون الدفاع وصلاحيات الوزير والحكومة بما يمكن ان يجيب على اي سبب للطعن فيها

معلومات #الجديد : الدراسة التي اعدها الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية تحيط بكل بنود قانون الدفاع وصلاحيات الوزير والحكومة بما يمكن ان يجيب على اي سبب للطعن فيها و الدراسة تعرض بالتفصيل لجميع الاقتراحات القانونية الممكنة لتفادي الشغور المرتقب في قيادة المؤسسة العسكرية وتقوم على انه "في حال تقاعس وزير الدفاع عن القيام بالواجبات المناطة اليه وبالصلاحيات المعطاة له، تعمل الحكومة على درس الخيارات القانونية الممكنة لتتخذ القرار المناسب.