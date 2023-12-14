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محليات

"المعلومات" توقع بسارق حواسيب محمولة من داخل السيّارات .. وتحذير من قوى الأمن ... التفاصيل على الرابط:

2023-12-14 | 03:21
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&quot;المعلومات&quot; توقع بسارق حواسيب محمولة من داخل السيّارات .. وتحذير من قوى الأمن ... التفاصيل على الرابط:
"المعلومات" توقع بسارق حواسيب محمولة من داخل السيّارات .. وتحذير من قوى الأمن ... التفاصيل على الرابط:

اعلنت ​المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بيان انه "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لعمليات السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في مختلف المناطق اللبنانية والتي كان آخرها بتاريخ 06/12/2023، حيث أقدم مجهول على كسر زجاج إحدى السيارات في جل الديب، وسرق من داخلها حاسوبًا محمولًا.

كُلّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد هوية الفاعل وتوفيقه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة، تمكنت خلال ساعات معدودة من تحديد هوية منفذ عملية السرقة، ويدعى

ف. ن. (مواليد عام 1970، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة.

بالتاريخ ذاته، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة التّل - طرابلس.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تتفيده عملية سرقة الحاسوب من داخل سيّارة في جلّ الدّيب بعد أن أقدم على كسر زجاجها الخلفي، وأنّه كان ينوي بيعه. كما اعترف أنّه أقدم، بتواريخ سابقة، على تنفيذ العديد من عمليات سرقة الحواسيب المحمولة من داخل سيّارات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تنبيه: إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم ترك أغراضهم (هاتف خلوي، حقائب يدوية، حاسوب محمول، وغيرها...) بشكل ظاهر داخل سياراتهم، بعد ركنها، مما يجعلها عُرضة للسرقة."

"المعلومات" توقع بسارق حواسيب محمولة من داخل السيّارات .. وتحذير من قوى الأمن ... التفاصيل على الرابط:

محليات

قوى الأمن

سرقة

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