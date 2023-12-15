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محليات

باسيل : "عم اتفرّج عليهم وابتسم.. حدا همّه يغيظني وحدا بدّو يرضيني ..."

2023-12-15 | 04:56
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باسيل : &quot;عم اتفرّج عليهم وابتسم.. حدا همّه يغيظني وحدا بدّو يرضيني ...&quot;
باسيل : "عم اتفرّج عليهم وابتسم.. حدا همّه يغيظني وحدا بدّو يرضيني ..."

باسيل : "عم اتفرّج عليهم وابتسم.. حدا همّه يغيظني وحدا بدّو يرضيني ..."

كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على منصة "إكس" فقال :" عم اتفرّج عليهم وابتسم: حدا همّه يغيظني، وحدا بدّو يرضيني. حدا بيعرف انه معي حق، بس ما لازم اربح! وحدا بيعرف انه ما لازم اخسر، بس ما بيسوى هلقدّ اربح! انا بكل الاحوال ربحت، واقلّه ربحت حالي؛ بتقدروا تفكّروا بالبلد ومصلحته وتنسوني؟؟ وتحكّموا ضميركم بدل ما يتحكّم فيكم حقدكم؟ يا وزراء، كيف ممكن تقبلوا رئيس حكومة بيتخطى الدستور والقانون سوا ويسلب صلاحيّة وزير ويمارسها قدّامكم؟ بكرا بيجي دوركم".

واضاف: “ويا دولة رئيس حكومة، كيف ممكن تضرب هيك ضربة قاضية للطائف وبعدين تبكي عليه؟ ما هيدي روحه! ويا نواب، كيف ممكن تضربوا مبدأ شمولية التشريع وتشرّعوا لصالح شخص وبعدين تحكوا عن دولة القانون والمؤسسات؟! ويا دولة رئيس مجلس النواب كيف ممكن تقبل بهيك تشريع وانت بتعرف انّه اختصاص الحكومة وضربة كبيرة لفصل المؤسسات؟ وانتوا كلّكم بتعرفوا انه بكل الأحوال، لا فراغ في الجيش، ولا خوف على وحدته، ولن يكون الاّ مسيحي على رأسه،. المشكلة مش هون، المشكلة هي نكاية بالداخل وطاعة للخارج. فأنا اسامح يلّي بدّو يغيظني واحرّر يلّي بدّو يرضيني... اعملوا شو ما بدّكم، بس اعملوا ضميركم ومصلحة بلدكم! وما حدا يبتزني او يغريني او يهدّدني، انا ما بعمل الّا قناعتي وضميري".

 
باسيل : "عم اتفرّج عليهم وابتسم.. حدا همّه يغيظني وحدا بدّو يرضيني ..."

محليات

باسيل

الحكومة

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Aljadeed
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي متواجد في السراي الحكومي بانتظار وصول الوزراء لانعقاد الجلسة
مراسلة #الجديد : كل المداخل المؤدية الى السراي الحكومي مقفلة بسب التحرك الاحتجاجي للمتقاعدين العسكريين .. لمتابعة البث المباشر:

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