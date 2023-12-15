الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

نسور الزوبعة: نزف الشهيد وسام محمد سليم أثناء قيامه بواجبه القوميّ في جنوب لبنان

2023-12-15 | 10:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نسور الزوبعة: نزف الشهيد وسام محمد سليم أثناء قيامه بواجبه القوميّ في جنوب لبنان
نسور الزوبعة: نزف الشهيد وسام محمد سليم أثناء قيامه بواجبه القوميّ في جنوب لبنان

صدر عن الإعلام الميداني في نسور الزوبعة - الجناح العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:

"بفخرٍ واعتزاز، يزفُّ الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى السوريين القوميين الاجتماعيين، وعموم أبناء شعبنا، في الوطن وعبر الحدود، استشهاد الرفيق المقاوم في صفوف "نسور الزّوبعة" وسام محمد سليم، أثناء قيامه بواجبه القوميّ في جنوب لبنان على مسافة صفر ثائرًا "على طريق فلسطين".
الشهيد وسام محمد سليم من مواليد بلدة الصرفند عام 1996، انتمى إلى صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي بتاريخ 2013/03/17، التحق بصفوف نسور الزوبعة عام 2021، وأتمّ عدّة دورات عسكريّة خدمةً لمشروع عودة حزبنا إلى ساح الجهاد.
يعاهد الحزب السوري القومي الاجتماعي، شعبنا في الأمّة عامةً، وفي فلسطين خاصةً وحيث وقع احتلالٌ في أرضنا، أن يبقى على خط ونهج المقاومة حتى تحرير فلسطين وكُلِّ شبرٍ مُحتلّ، لدحر آخر مُحتلٍّ عن أرضنا".
 
نسور الزوبعة: نزف الشهيد وسام محمد سليم أثناء قيامه بواجبه القوميّ في جنوب لبنان

محليات

نسور الزوبعة

الحزب السوري القومي الاجتماعي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"النهار"| رسالة من وزير الدفاع الى ميقاتي عن قيادة الجيش: الأمر لي
كركي بارك إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية : ثمار 20 عاماً من التعب والمثابرة أينعت خيراً للضمان والمضمونين

اقرأ ايضا في محليات

مصادر دبلوماسية فرنسية لصحيفة "عكاظ": تأجيل زيارة ماكرون إلى لبنان لأسباب لم تعرف بعد
14:45

مصادر دبلوماسية فرنسية لصحيفة "عكاظ": تأجيل زيارة ماكرون إلى لبنان لأسباب لم تعرف بعد

قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تأجيل زيارة مقررة إلى لبنان، خلال الشهر الجاري، التي كان ‏سيحتفل خلالها مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بأعياد الميلاد.‏

14:45

مصادر دبلوماسية فرنسية لصحيفة "عكاظ": تأجيل زيارة ماكرون إلى لبنان لأسباب لم تعرف بعد

قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تأجيل زيارة مقررة إلى لبنان، خلال الشهر الجاري، التي كان ‏سيحتفل خلالها مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بأعياد الميلاد.‏

اللواء عباس إبراهيم: مع إستشهاد سامر أبو دقة هناك صوت صارخ يتم إسكاته قتلاً
14:30

اللواء عباس إبراهيم: مع إستشهاد سامر أبو دقة هناك صوت صارخ يتم إسكاته قتلاً

كتب اللواء عباس إبراهيم عيبر حسابه على منصة "اكس":

14:30

اللواء عباس إبراهيم: مع إستشهاد سامر أبو دقة هناك صوت صارخ يتم إسكاته قتلاً

كتب اللواء عباس إبراهيم عيبر حسابه على منصة "اكس":

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023