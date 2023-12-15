اللواء عباس إبراهيم: مع إستشهاد سامر أبو دقة هناك صوت صارخ يتم إسكاته قتلاً

كتب اللواء عباس إبراهيم عيبر حسابه على منصة "اكس":

"في عالم الكذب والافتراء والادعاء هال الصهاينة صوت الحق صوتاً وصورة فاستهدفوا الصحافي وائل الدحدوح الذي لملم أشلاء عائلته في ساعات وعاد إلى أهله وشعبه ، وقتلوا المصوّر سامر أبو دقة. فلقد بلغ الإجرام الإسرائيلي بحق المدنيين العُزل وبحق الصحافيين حداً هستيرياً هو من طبيعة هذا الكيان.

مع استشهاد سامر أبو دقة هناك صوت صارخ يتم إسكاته قتلاً. إن إسرائيل في استهدافها المستمر والمتعمد ضد الصحافييّن إنما تقتل صوت الحق وتخنق الحرية حتى النفس الأخير.

لقد استطالت مجازر العدو الإسرائيلي ولم تبق ولم تذر لا بشراً ولا حجراً، فيما "عالم الحضارة" في صمت رهيب. السؤال: أما آن لهذا العالم ان يستيقظ ضميره؟".