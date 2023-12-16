سكاف: الحقد الذي يزرعه الاسرائيلي اليوم سينُبِتُ كرهاً ولو بعد مئة عام



اعتبرت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف أنّه "قد تستطيع اسرائيل القضاء على فصيل فلسطيني واحد لكنها ستجد غداً أن كل ⁧‫فلسطين⁩ اصبحت في حالة عداء لها ، لكونها عدو الانسانية. فالحقد الذي يزرعه الاسرائيلي اليوم سينُبِتُ كرهاً ولو بعد مئة عام".



‏وأشارت في بيان الى أنّ "استهداف المدنيين والاطفال وطواقم الصحافيين والمسعفين والمستشفيات سيشكل خزّان قهر ‏ينفجر مع الاجيال المقبلة، ‏ومخزون الأسى الغزاوي لا يُمحى بعبارات سلام جاءت على بحور من الدماء".



ولفتت الى أنه "على الرأي العالم العالمي ان يجاهر بالحقيقة أكثر، فهذا العدو قصف مدرسةً فيها عدد من الصحافيين والمسعفين وتركهم ينزفون حتى الموت".



‏وختمت "قد لا يكون سامر ابو دقة اخر شهداء الصحافة لكن صوت ابنه ⁧‫زين⁩ سيرتفع ويكون صدى ابيه في العالم



‏وبصوته يدعو اهل فلسطين ⁧‫شدوا بعض"⁩