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الغاء الموعد بين ميقاتي ووزيرة خارجبة فرنسا كاترين كولونا الذي كان مقررا عصر اليوم بسبب الغاء الوزيرة الفرنسية زيارتها للبنان نتيجة عطل طرأ على طائرتها في مطار باريس
2023-12-16 | 05:51
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الغاء الموعد بين ميقاتي ووزيرة خارجبة فرنسا كاترين كولونا الذي كان مقررا عصر اليوم بسبب الغاء الوزيرة الفرنسية زيارتها للبنان نتيجة عطل طرأ على طائرتها في مطار باريس
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الغاء الموعد بين ميقاتي ووزيرة خارجبة فرنسا كاترين كولونا الذي كان مقررا عصر اليوم بسبب الغاء الوزيرة الفرنسية زيارتها للبنان نتيجة عطل طرأ على طائرتها في مطار باريس
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باسيل: التمديد لقائد الجيش إستمرار لمؤامرة النزوح.. و"الله يستر" مما يحضّر لاحقاً في الداخل
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