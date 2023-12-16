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محليات

شعبة المعلومات تُلقي القبض على الرأس المدبّر لعصابة سرقة وتلاحق المتورّطين

2023-12-16 | 06:04
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شعبة المعلومات تُلقي القبض على الرأس المدبّر لعصابة سرقة وتلاحق المتورّطين
شعبة المعلومات تُلقي القبض على الرأس المدبّر لعصابة سرقة وتلاحق المتورّطين


صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت القطعات المختصّة دورياتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات، حيث تم رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الدراجات الآلية من المناطق الممتدة على طريق نهر ابراهيم، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات سرقة من داخل المنازل عن طريق التسلّق.
على الفور باشرت شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت إلى تحديد هوياتهم ومن بينهم الرأس المدبر للعصابة ويدعى:
- خ. أ. (مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومطلوب للقصاء بموجب مذكرات عدلية تقضي بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبّدة.
بتاريخ ٥-١٢-٢٠٢٣ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالإشتراك مع آخرين بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في المناطق الممتدة على طريق نهر ابراهيم، كما اعترف بتنفيذه عملية سرقة مبالغ مالية وهواتف خلوية من داخل منزل في محلة زلحمايا-حالات، حيث دخله عن طريق التسلق أثناء نوم أصحابه، بالإضافة إلى قيامه بعدة محاولات سرقة برفقة آخرين بطريقة مشابهة ولكنها باءت فشلت، كما وبتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة".
 
شعبة المعلومات تُلقي القبض على الرأس المدبّر لعصابة سرقة وتلاحق المتورّطين

محليات

قوى الأمن الـدّاخلي

شعبة المعلومات

عصابة سرقة

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