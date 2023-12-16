جيش العدو الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو داخل لبنان

كشفت مصادر نيابية اصحيفة "الشرق الاوسط" أن مجلس النواب أنقذ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، واستعاض عنه بتشريع ما كان مطلوباً من الحكومة، الذي هو في الأساس من صلاحياتها، قالت إن الحكومة في هذه الحال تجنّبت الطعن بقرارها لو اتخذته لتأجيل تسريح العماد عون، وأعطت فرصة لتذليل الاعتراضات أمام تعيين رئيس للأركان، وربما يبقى الأهم تفاديه للإحراج ما لم يقترن قرار الحكومة بالتمديد للواء عثمان تحت ضغط عدد من النواب السنّة الذين شكّلوا بيضة القبّان لتأمين النصاب للجلسة التشريعية.





مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من فرنجية