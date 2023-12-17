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محليات

حزب الله يعلن استهداف جنود للعدو ومواقع عدة للاحتلال

2023-12-17 | 05:16
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حزب الله يعلن استهداف جنود للعدو ومواقع عدة للاحتلال
حزب الله يعلن استهداف جنود للعدو ومواقع عدة للاحتلال

حزب الله يعلن استهداف جنود للعدو ومواقع عدة للاحتلال

اصدر حزب الله سلسلة بيانات اعلن فيها استهداف جنود ومواقع عدة للاحتلال قبالة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة .

فقد اصدر الحزب بياناً جاء فيه : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎ ‌‏(9:00) من ‌‎ صباح ‌‎ ‌‏يوم الأحد 17-12-2023 قوة عسكرية للعدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة ‏المناسبة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.‏"

كما اعلن في بيان آخر انه عند الساعة  ‌‏(8:30) من صباح  ‌‌‏يوم الأحد 17-12-2023 تم استهداف "دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة ‏المناسبة، ‏وأصابتها إصابة مباشرة"، وتحقيق فيها إصابات مؤكدة.‏

كما اعلن انه "بعد رصد مجاهدي المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:50)‏ من صباح ‏ يوم ‏الأحد 17-12-2023 ‏ ‏ لأربعة جنود صهاينة اثناء دخولهم الى نقطة تموضع شرق سعسع،  تم استهدافها بالأسلحة المناسبة، ‏وحققوا فيها  إصابات مؤكدة".

واعلن ان "مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (10:30)  من صباح   ‏يوم الأحد 17-12-2023 تجمعاً لجنود العدو في حرش عداثر بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابةً مباشرة".

حزب الله يعلن استهداف جنود للعدو ومواقع عدة للاحتلال

محليات

حزب الله

الاحتلال

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Aljadeed
رعد : ما زلنا في بداية الطريق ولم نستخدم ما جهزناه لحربنا ضد العدو ولا يرهبنا تهويله
حزب الله : إستهدفنا عند الساعة 10:30 ‎ ‎من صباح ‌‎ال‏يوم تجمعاً لجنود العدو في حرش عداثر‎ ‎بالأسلحة المناسبة ‏وتم إصابته إصابةً مباشرة

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