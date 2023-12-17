حزب الله يعلن استهداف جنود للعدو ومواقع عدة للاحتلال

اصدر حزب الله سلسلة بيانات اعلن فيها استهداف جنود ومواقع عدة للاحتلال قبالة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة .

فقد اصدر الحزب بياناً جاء فيه : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎ ‌‏(9:00) من ‌‎ ‎صباح ‌‎ ‌‏يوم الأحد 17-12-2023 قوة عسكرية للعدو في محيط موقع حانيتا‎ ‎بالأسلحة ‏المناسبة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.‏"

كما اعلن في بيان آخر انه عند الساعة‎ ‌‏(8:30) من صباح‎ ‌‌‏يوم الأحد 17-12-2023 تم استهداف "دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة ‏المناسبة، ‏وأصابتها إصابة مباشرة"، وتحقيق فيها إصابات مؤكدة.‏

كما اعلن انه "بعد رصد مجاهدي المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:50)‏‎ ‎من صباح ‏‎ ‎يوم ‏الأحد 17-12-2023 ‏‎ ‎‏ لأربعة جنود صهاينة اثناء دخولهم الى نقطة تموضع شرق سعسع، تم استهدافها بالأسلحة المناسبة، ‏وحققوا فيها إصابات مؤكدة".

واعلن ان "مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (10:30) من صباح ‏يوم الأحد 17-12-2023 تجمعاً لجنود العدو في حرش عداثر بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابةً مباشرة".