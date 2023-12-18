حسن الدر : باسيل مقتنع أن معركته خاسرة.. ولا مشكلة لدى الحزب مع قائد الجيش

حسن الدر : باسيل مقتنع أن معركته خاسرة.. ولا مشكلة لدى الحزب مع قائد الجيش

