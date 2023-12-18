حسن الدر : لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701.. وكل الكلام حوله في الفترة السابقة لم يكن رسمياً

حسن الدر : لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701.. وكل الكلام حوله في الفترة السابقة لم يكن رسمياً