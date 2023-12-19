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محليات

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19-12-2023

2023-12-19 | 00:56
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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19-12-2023
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19-12-2023

النهار

لوحظ أن قرى وبلدات ومناطق كثيرة رفعت لافتات تؤيد التمديد لقائد الجيش على غرار ما كان يحصل في محطات مماثلة سابقة.

بدا أن معظم النواب الذين وافقوا على قانون التمديد لقائد الجيش لم يطلعوا على مضمونه إذ خرج أحدهم ليقول إنه يشمل كل قادة الأجهزة الأمنية واخر قال إنه يشمل كل من يحمل رتبة لواء ولو لم يكن رئيس جهاز أمني.

على رغم كل التهديدات للبنان، ومنع السفر اليه، يشهد مطار بيروت زحمة وافدين خانقة كل يوم بحيث شبه البعض موسم الأعياد بموسم الصيف.

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الجمهورية

ابلغ رئيس تيار سياسي بعض المحيطين به بأنه تلقى تطمينات وضمانات لما بعد مرحلة رئاسة الجمهورية اذا وافق على دعم أحد المرشحين لكنه رفض بذريعة أنه يتعاطى مع هذه المسالة من منطلق مبدئي.

اعتبرت أوساط متابعة أن ظروف التمديد العسكري تختلف عن الانتخابات الرئاسية التي ما زالت بعيدة التحقُّق.

لوح كبار الموظفين في إحدى الوزارات بالتوقف عن العمل ما لم تترجم سلسلة التفاهمات والوعود التي عقدت لتسوية أوضاعهم المالية.

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اللواء

كشفت مصادر على خط التفاوض أن المقاومة في غزة، لا تشترط فقط وقف النار للتفاوض حول تبادل الأسرى، بل أيضاً إنسحابات إسرائيلية إلى مسافات قيد التفاوض أيضاً!

لن تتأثر سحوبات رواتب الموظفين لهذا الشهر بتوحيد سعر صرف الدولار، بحيث لا يزال ممكناً قبض رواتب موظفي القطاع العام على سعر المنصة المعمول بها سابقاً (85500 ل.ل.).

يدور في كواليس المعلومات أن ما لا يقل عن 3 أشخاص، بينهم إمرأة، قيد الاعتقال أو الملاحقة على خلفية إعطاء معلومات للعدو في المواجهات الدائرة في الجنوب.

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نداء الوطن

يتردد أن مرجعاً حكومياً أبدى انزعاجه من إعادة مشروع الكابيتال كونترول إلى اللجان النيابية بحجة تجميع المشاريع الإصلاحية، ذلك لأن الحكومة قد أنهت تقريباً كل هذه المشاريع، وهي قابعة في مجلس النواب.

علم أنّ مرجعاً غير مدني يقوم بسلسلة اتصالات مع شخصيات سياسية، غير مقربة منه، بهدف تحسين العلاقة معها.

يتردد ان شخصية بارزة تعيش خارج البلاد تولت التواصل مع بعض النواب لضمان التمديد للواء عماد عثمان.

********

البناء

توقفت جهات فلسطينيّة أمام تصريحات شخصيات من فريق الرئيس محمود عباس على قناة العربية، خصوصاً حسين الشيخ ومحمود الهباش وهما يتولّيان التنسيق مع أجهزة الأمن الإسرائيلية والغربية. وقد تضمّنت التصريحات إعلان حرب على حركة حماس تحت شعار الدعوة لمحاسبتها على التسبّب بالحرب، ما طرح السؤال حول إمكانيّة نجاح المباحثات الأميركيّة الإسرائيليّة مع السلطة في التوصل إلى تفاهم على قيام حلف ضد قوى المقاومة بمشاركة دول إقليميّة؟

حاولت سفارات غربيّة في بيروت تجميع معلومات من مصادر متعدّدة عن حقيقة ما أعلنت عنه الحكومة الأردنيّة من اشتباكات مع ما وصفته بمحاولة ميليشيات القيام بعمليّة تهريب أسلحة منها صواريخ ومتفجّرات عبر الحدود حمّلت مسؤوليتها لحلفاء إيران. وحاولت السفارات الحصول على إجابة على سؤال ما إذا كان ما يجري على صلة بالحرب الدائرة في غزة، وما إذا كانت الجهات المعنيّة فصائل فلسطينيّة؟

********

الأنباء

خطوة متوقعة من فريق سياسي في الأيام المقبلة لكنها ستكون بلا أي تأثير عملي.

لوحظ ان تصريحات بعض السياسيين جاءت متفائلة حيال استحقاق أساسي حتى ان بعضها أشار الى فترة زمنية محددة.

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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19-12-2023

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06:18

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي اليوم

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الاقليمي للبلاد العربية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي عبدالله الدردري،ومديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين بعد ظهر اليوم في السرايا .

وتم خلال اللقاء البحث في المشاريع التي يقيمها البرنامج في لبنان.

06:18

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي اليوم

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الاقليمي للبلاد العربية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي عبدالله الدردري،ومديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين بعد ظهر اليوم في السرايا .

وتم خلال اللقاء البحث في المشاريع التي يقيمها البرنامج في لبنان.

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