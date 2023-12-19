الجمهورية: التيار الوطني الحر ينتظر نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية ليبادر فوراً إلى تقديم مراجعة الطعن بهذا القانون إلى المجلس الدستوري
قالت مصادر "التيار الوطني الحر" رداً على سؤال لصحيفة الجمهورية، إنّ "تكتل لبنان القوي ينتظر نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية، ليبادر فوراً إلى تقديم مراجعة الطعن بهذا القانون إلى المجلس الدستوري".
اضافت: "هذا القانون جريمة بحق الدستور والقانون، ومهين للمؤسسة العسكرية، واعتداء صارخ على ضباط الجيش الأكفاء وكسرٌ لمعنوياتهم، وبالتالي فإنّ السكوت على هذا الأمر او تمريره والعمل به جريمة اكبر".