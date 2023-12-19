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محليات

ميقاتي خلال الجلسة الحكومية: مصرون على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية

2023-12-19 | 03:36
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ميقاتي خلال الجلسة الحكومية: مصرون على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية
ميقاتي خلال الجلسة الحكومية: مصرون على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال مداخلة له في الجلسة الوزارية،انه "مرّ اربعة وسبعون يوما من مأساة الحرب على القطاع والاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان والاصابات في صفوف المدنيين والمعاناة الإنسانية جراء الإجرام والابادة، أهلنا في الجنوب هم ضحايا الإعتداءات الاسرائيلية اليومية، والقرى والارض والمزروعات كلها تتعرض للحرق".

وأضاف ميقاتي: "تحية للتضامن اللبناني الذي اثبت ان لبنان  بلد صلب ومقاوم، منا مَنْ يُقاوم على الارض، ومنا مَنْ يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية، والبرلمان والحكومة والقوى الامنية والادارة، رغم كل ظروف الحياة".

وتابع: "باسم مجلس الوزراء والشعب اللبناني نتقدم من دولة  الكويت  الصديقة بخالص العزاء لوفاة صديق لبنان المغفور له الأمير الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلين له الرحمة، ومتمنين لسمو الأمير مشعل الأحمد الصباح كل التوفيق في متابعة مسيرة النجاح في الدور التوفيقي الذي تقوم به الكويت وخاصة في ما يتعلق بتمتين العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت".  

وقال: "تابعنا هذا الاسبوع جلسات مجلس النواب التي أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأن  الاحتكام إلى روح عمل الموسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات، والإستقرار التشريعي ينسحب على كل الأوضاع في البلد ، كالاستقرار الامني، من مثل موضوع  الجيش و القوى الأمنية، اضافة إلى التشريعات التي لها علاقة  بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة".

وشدد ميقاتي على أنه "نحن لا نزال نصرُّ على ضرورة الاسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية واعادة اكتمال عقد  المؤسسات الدستورية، ويجب ان يستمر البرلمان بالتشريع، وأن تواصل الحكومة عملها، وان شاء الله يكون للبنان رئيس قريبا".

وأردف: "في موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكري، نحن نصر على اعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ بالاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة، هذا الملف قيد المتابعة وصولا الى الحل المنصف للجميع".

وختم بالقول: إذا لم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة، انتهز المناسبة لأتمنى لجميع اللبنانيين باسم الحكومة أن تكون السنة الجديدة سنة سلام وخير واعياد مجيدة لجميع اللبنانيين مقيمين ومغتربين، سائلين الرحمة للشهداء الذين يرتقون من اجل لبنان.
ميقاتي خلال الجلسة الحكومية: مصرون على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية

محليات

نجيب ميقاتي

مجلس الوزراء

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Aljadeed
ميقاتي أطلع الوزراء على تفاصيل الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع طالباً منه تقديم اقتراحات تتعلق بملء الشغور في رئاسة الاركان والمجلس العسكري علماً أن موريس سليم لم يجب على هذا الكتاب حتى الان
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وتم خلال اللقاء البحث في المشاريع التي يقيمها البرنامج في لبنان.

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الاقليمي للبلاد العربية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي عبدالله الدردري،ومديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين بعد ظهر اليوم في السرايا .

وتم خلال اللقاء البحث في المشاريع التي يقيمها البرنامج في لبنان.

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