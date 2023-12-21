حزب الله: قصف كريات شمونة بصلية صواريخ كاتيوشا ورماية صواريخ حارقة على أحراج برانيت

صدر عن حزب الله البيان التالي:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏إمعان العدو الاسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:15 من صباح ‏الخميس 21-12-2023، بقصف مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة ) بصلية صواريخ كاتيوشا، وتؤكد مجدداً انها لن تتهاون اطلاقا بالمس بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة قراناوبلداتنا‏".

كما وأصدر الحزب بيان آخر جاء فيه:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏قيام ‏العدو باحراق حرج الراهب قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:30 من صباح ‌‏الخميس 21-12-‌‏2023، برماية صواريخ حارقة على احراج برانيت، وتؤكد المقاومة ‏الاسلامية انها لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع اعماله ‏العدوانية ضدها".‏