حزب الله: قصف كريات شمونة بصلية صواريخ كاتيوشا ورماية صواريخ حارقة على أحراج برانيت

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على إمعان العدو الاسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:15 من صباح الخميس 21-12-2023، بقصف مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة ) بصلية صواريخ كاتيوشا، وتؤكد مجدداً انها لن تتهاون اطلاقا بالمس بالمدنيين ولن تسمح باستباحة قراناوبلداتنا".
كما وأصدر الحزب بيان آخر جاء فيه:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على قيام العدو باحراق حرج الراهب قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:30 من صباح الخميس 21-12-2023، برماية صواريخ حارقة على احراج برانيت، وتؤكد المقاومة الاسلامية انها لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع اعماله العدوانية ضدها".