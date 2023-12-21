وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي: ناقشنا الخطة الأمنية بمناسبة الأعياد وتطرقنا إلى المواضيع الأمنية الأخرى في البلاد