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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2023-12-22 | 01:11
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

"النهار"

أوقفت وكالات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برامج تمويل خاصة في وزارة أساسية بعد أن علمت أن قاض تحوم حوله شبهات سمسرة قد كلف بالاشراف على مشاريع تعاون مع الوزارة.

لوحظ أن عدداً كبيراً من السياسيين بات في دول أوروبية لتمضية إجازة الأعياد، ومنهم من يحاول التواصل مع أصدقائه في دوائر القرار لمواكبة الاستحقاق الرئاسي.

 

أثار غياب أحزاب وتيارات سياسية عن تقديم مساعدات للمواطنين بمناسبة الأعياد أو إقامة حفلات على غرار ما كان يحصل كل عام، تساؤلات عما إذا كان ذلك مرتبطاً بالوضع المالي أم له اعتبارات أخرى سياسية أو أمنية؟

 

تلقى الرئيس بري رسالة من برلمان الدنمارك تفيد بأن نواب بلاده توصلوا إلى إقرار قانون يُجرم كلّ من يسيء للقرآن على أرضها.

 

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الجمهورية

 

أبدى مرجع روحي إستعداده للمشاركة في قمة روحية سعياً لصورة جامعة ومصارحة قلبية.

 

كانت المواقف الصادرة عن ناشطة من عائلة سياسية معروفة حول الحرب على غزة والوضع في جنوب لبنان، موضع ثناء، لدى مواقع متعددة.

 

سيشهد مطلع السنة الجديدة أكثر من زيارة لموفدين دوليين إلى لبنان.

 

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اللواء

 

تدقق دول أوروبية بالمعلومات عن مساهمة عناصر من رعاياها في الحرب التي تخوضها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد شعب غزة وإلحاق المجازر المروِّعة به.

 

تواجه بعض التحويلات من الخارج الى لبنان صعوبات في بنوك بلدان تعتبر داعمة للبنان، لأسباب تارة تتعلق بالعقوبات، وتارة بإعادة تقييم الأوضاع.

 

سارع التيار البرتقالي إلى نفي معلومات عن رسالة وجهها مؤسِّسه إلى شخصية رفيعة في حزب حليف على خلفية التمديد لقائد الجيش.

 

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نداء الوطن

 

يقال إنّ وزيراً يكثف اتصالاته لإطلاق سراح أحد مستشاريه الذي لا يزال موقوفاً في قضية فساد.

 

لوحظ أنّ مكتب الاعلام في رئاسة الحكومة وزّع نسختين عن خبر لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بوزير الدفاع موريس سليم بعدما تمّ حذف تعبير «اصطحبه» من النسخة الأولى التي يبدو أنّها أثارت انزعاج وزير الدفاع.

 

يتردد أن مسؤولين في حزب بارز يعبرون صراحة عن انزعاجهم من تصريحات وزير خارجية دولة إقليمية حليفة لهذا الحزب، لكون هذه التصريحات لا تتناسب مع المعطيات الميدانية.

 

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البناء

 

تؤكد مصادر أمنية أن جيش الاحتلال قد خسر على جبهة الجنوب 95% من شبكة الرؤية والسمع المتمثلة بالكاميرات المتخصّصة والرادارات الحراريّة وأجهزة التنصّت والتشويش ولم يستطع تعويضها بسبب الأعمال الحربيّة، بينما تمكنت المقاومة من الحفاظ على قدرتها على جمع المعلومات بطاقة 95% عما كانت قبل أن يستهدف الاحتلال نقاط المراقبة المتقدّمة والتفوّق المعلوماتيّ هو ركيزة في التفوق الحربي.

 

قال خبير عسكري إن إعلان سحب لواء جولاني من ساحات القتال في غزة يمثل نقطة تحوّل هامة في الحرب لأن معارك الشجاعيّة التي تسبّبت بخسارة جولاني لـ 25% من بنيته البشرية يبدو أنها قد تسبّبت بما لحق بخسارة 40% من قوامه، وبات مستحيلاً أن يبقى في ساحة القتال. وما يُصيب جولاني قد أصاب سواه حكماً ما يعني سحب الألوية بالتتابع بهدف ترميمها وإعادتها منعاً لوقوع الفراغ. وهذا يعني دخول جبهات القتال في وضع صعب وبداية الهزيمة الكبرى.

 

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الأنباء

 

لا تزال الاحتمالات ضئيلة لإتمام استحقاق إداري ضروري بالرغم من الإشارات الايجابية.

 

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ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟
07:55

ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

07:55

ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

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